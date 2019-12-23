РИАМО - 23 дек. Госжилинспекция провела проверки многоквартирных домов с 16 по 20 декабря в Подмосковье и выявила около 2 тысяч нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного Московской области.

«Выдано 94 предписания об устранении нарушений и составлено 94 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 97 штрафов на общую сумму более 4 миллионов рублей», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Застройщики устранили более 200 нарушений по предписаниям инспекции за неделю. Лидером в этом был Королев, где было ликвидировано 22 нарушения. Некоторые из них, к примеру, касались параметров температуры воздуха в жилых помещениях, отсутствия накладок на поручни перил и сломанных электрощитов.

На втором месте – Люберцы, где устранили 15 нарушений. На проспекте Гагарина в доме №15/8 восстановили разрушенную кирпичную кладку стены и отремонтировали межпанельные швы.

В городском округе Мытищи ликвидировали 13 нарушений, том числе неисправную работу лифтов неплотного притвора входных дверей.

Наибольшее количество штрафов было выписано в Балашихе и Реутове за несоблюдение законодательства об энергоэффективности, нарушение лицензионных требований, предоставление ненормативных коммунальных услуг, неисполнение предписаний Госжилинспекции, неуплату штрафов и другие.

Девять штрафов выписали в Воскресенске за те же нарушения, неисполнение предписаний ГЖИ и за отсутствие информации в системе ГИС ЖКХ.

Кроме того, в более чем 260 домах инспекторы обнаружили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки, а также незакрытые тепловые контуры были зафиксированы в более чем 220 домах.

В свыше 180 объектах имелись разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб. На ликвидирование всех нарушений инспекторы выдали предписания, исполнение которых Госжилинспекция проверит в установленные сроки.