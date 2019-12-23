РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. В конкурсе на звание лучшей Единой дежурно-диспетчерской службы в Центральном федеральном округе ЕДДС Люберец заняла первое место, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По итогам года люберецкая ЕДДС стала лучшей среди служб муниципалитетов Московской области и заняла первое место в Центральном федеральном округе. Поздравляю нашу службу и ее сотрудников», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что награждение ЕДДС пройдет 27 декабря в Доме правительства Московской области на мероприятии, где подведут итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ружицкий отметил, что в штате ЕДДС Люберец числятся 48 сотрудников. В состав каждой дежурной смены входят 9 человек.

Ранее в Люберцах прошли сборы, на которых отметили лучших руководителей служб. Руководителю ЕДДС-112 городского округа Люберцы Виталию Богданову вручили почетную грамоту «За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, усердие и вклад в развитие органа повседневного управления».