РИАМО – 23 дек. Второй магазин IKEA городского формата откроется в столичном торгово-развлекательном центре «Мозаика» летом 2020 года, сообщает «Интерфакс».

ТРЦ располагается у станции метро «Дубровка». Шведская компания уже подписала договор об аренде 7,9 тысячи квадратных метров в данном центре.

«В магазине можно будет купить и забрать товары для дома, аксессуары и небольшую мебель. Для покупки крупной мебели придется заказывать ее доставку со склада или забирать самостоятельно», – подчеркивается в материале.

Ожидается, что ежегодно новый магазин будут посещать около 2,8 миллиона человек.

Первый в России и второй в мире магазин такого формата – «IKEA Ходынское Поле» – открылся летом 2019 года в ТРЦ «Авиапарк».

В России магазины IKEA ранее открывались в составе торговых центров «МЕГА», их общее число в настоящий момент составляет 14.