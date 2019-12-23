РИАМО - 23 дек. В рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет 150 интеллектуальных игр, которые проведут знатоки клуба «Что? Где? Когда?», всех желающих приглашают на площадки на Тверской улице и Охотном Ряду, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Известные знатоки подготовили для гостей фестиваля интересные и оригинальные вопросы по тематике праздника: Новый год, космос и Москва.

«Игры будут проходить на двух подиумах в течение всего праздника: 31 декабря с 11:00 до 03:00, с 1 января по 4 января с 11:00 до 23:00 и 5 января с 11:00 до 22:00. Все участники победивших команд получат дипломы и памятные подарки», – говорится в сообщении.

Классический вариант игры «Что? Где? Когда?» пройдет на площадке у дома №13 на Тверской улице. Командам, участвующим в интеллектуальном состязании, предложат ответить на 12 вопросов. Выбор вопросов будет происходить, как и в популярной ТВ-игре, с помощью волчка. А у команды будет 1 минута на обсуждение, после которого ответ записывается на бланке и передается ведущему.

Еще одна интеллектуальная игра BrainZona пройдет на улице Охотный ряд (возле дома №1, корпус 2, строение 2).

«Это динамичный авторский квиз, созданный магистром элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Елизаветой Овдеенко. Он состоит из трех раундов по семь вопросов», – поясняется в материале.

В данной игре смогут одновременно принимать участие семь команд численностью по шесть человек.

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до 12 января. В будние дни они открыты с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.