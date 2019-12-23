РИАМО – 23 дек. Социальная сеть «Одноклассники» к Новому году запускает кнопку «Класс!» в праздничном оформлении, кроме того, все отметки «Класс!», которые пользователи поставили раньше, на время праздника примут новогодний вид, для пользователей также создадут персональные мультфильмы от нейросети, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«К Новому году социальная сеть «Одноклассники» запустит несколько праздничных сервисов. Кнопка «Класс!» получила новогодний вид, на странице авторизации соцсети появилась сказочная иллюстрация, а логотип «ОК» будет сменяться праздничной анимацией. Кроме того, благодаря нейросети, пользователи смогут получить персональный мультфильм к Новому году, героями которого станут его близкие друзья», – говорится в сообщении.

В ленте новостей пользователи смогут найти запись про новогоднее поздравление с кнопкой «Получить видео»: нажав на нее, пользователь подтверждает свое желание получить поздравительную видеооткрытку к Новому году, которой можно будет поделиться с друзьями и родными. Героями видео станут владелец профиля и его близкие друзья в образе новогодних героев – Деда Мороза и лесных зверушек.

Алгоритмы социальной сети автоматически определят трех друзей пользователя на основе того, насколько активно они взаимодействовали друг с другом: писали сообщения, оставляли комментарии, ставили «классы» к личным публикациям, фотографиям и видео. Затем нейросеть проанализирует фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в ОК, выберет самые красивые фото с лицами, автоматически откадрирует их и нативно поместит в мультфильм. Если у кого-то из пользователей в фотоальбомах не найдется фотографий с их лицами, их герои получат нейтральные рисованные портреты.

Привычная кнопка «Класс!» в честь главного праздника в году превратится в красную варежку со снежинкой: при этом все отметки «Класс!», которые пользователи поставили раньше, на время праздника примут новогодний вид.

За несколько дней до 31 декабря в верхнем меню соцсети логотип «ОК» будет один раз в день для каждого пользователя сменяться анимацией. А в мобильной версии и в приложениях на iOS и Android поселится серая мышка в честь главного символа наступающего года.