РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах 25 декабря откроется детский автогородок, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Двадцать пятого декабря на территории Инженерной школы №6 городского округа Люберцы откроется детский автогородок. В этот день юные инспекторы дорожного движения расскажут стихи о безопасности на дорогах, споют песни, проведут тематический флешмоб и викторину», – говорится в сообщении.

Открытие стартует в 10:00. На базе автогородка учащиеся люберецких школ будут учиться культуре поведения на дорогах и закреплять знания правил дорожного движения.