РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. Молодым мамам в Королеве 25 декабря расскажут об уходе за новорожденными, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция состоится в 16:00 в роддоме Королева.

«В среду, 25 декабря, пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему «Уход за новорожденным». Лекцию проведет заведующая отделением новорожденных Анна Медведева», – сказал собеседник агентства.

На лекции молодым мамам расскажут о физиологических особенностях новорожденного, о первом месяце жизни ребенка, развитии и росте, об особенностях ухода за младенцами.

Для участия обязательна предварительная запись по WhatsApp: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).