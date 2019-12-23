РИАМО - 23 дек. Жителей пятиэтажного дома 1 на 9-й Северной линии Москвы начали переселять в новостройку на Долгопрудной аллее, дом 15, корпуса 2 и 3, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Таким образом район Северный на северо-востоке столицы стал двадцатым районом, в котором жильцы, чьи дома вошли в программу реновации, получают новые квартиры взамен старых», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что всего в этом районе по реновации будут расселены еще три жилых дома.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 20 декабря работники департамента вручили 156 писем с предложениями равнозначных квартир в новостройках.

«За выходные дни 64 семьи, то есть больше 40%, уже сделали свой выбор и представили заявления с согласиями на предложенные квартиры. В центре информирования, который открыт на Долгопрудной аллее, дом 15, корпус 3, специалисты продолжают принимать заявления с согласиями на переселение и полные пакеты документов для подготовки и заключения договоров», - поделился Гаман.

По словам руководителя департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева, четыре жилых дома общей площадью 29,98 тысячи квадратных метров включено в программу реновации в районе Северный. Уже построили четыре новостройки на Дмитровском шоссе, владение 167, корпус 3А, 4А, 8А, 9А, куда в скором времени начнут въезжать жители района.

«В квартирах выполнена улучшенная отделка, установлена необходимая сантехника. На первых этажах откроют магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Новые дома полностью адаптированы для маломобильных граждан», - добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов. Ее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года.