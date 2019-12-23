РИАМО - 23 дек. В понедельник в столице может быть побит рекорд тепла, и 25 декабря температура в Московском регионе приблизится к рекордной, сообщается на сайте «Метеоновости».

Нынешний декабрь может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдения. Пока что текущий месяц является самым бесснежным. На этой неделе мороза и снега также не ожидается. В понедельник может быть побит рекорд максимальной температуры – воздух прогреется до плюс 6 градусов. 24 декабря в регионе будет тепло и сыро, среднесуточная температура будет соответствовать середине октября.

«В среду визиты циклонов ненадолго прервет гребень азиатского антициклона. Существенных осадков не ожидается, и в ночные часы из-за прояснений станет прохладнее. В Москве - от 0 до плюс 2, по области - от минус 2 на востоке до плюс 3 на западе территории. Максимальная температура днем составит 2-4 градуса, по области местами до 5 тепла. Что тоже близко к рекорду», - говорится в сообщении.

В ночь на 26 декабря будет облачно с прояснениями. В Москве – минус 1 – плюс 1 градус, в области – минус 2 – плюс 3 градуса. Днем будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, температура составит минус 2 – плюс 3 градуса, ожидаются дождь и мокрый снег.

Облачная погода с небольшими осадками и температурой около 0 градусов сохранится и 27 декабря. В среднем температура превысит норму на 6-8 градусов.

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