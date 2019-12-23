РИАМО - 23 дек. Следователи проверят сообщение о работе хостела на первом этаже жилого дома на улице Часовая в столице, на данное заведение жаловались жители, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня в эфире новостного выпуска одного из каналов сообщалось, что на первом этаже в доме, расположенном по улице Часовая в городе Москве, функционирует хостел. Местные жители жалуются на антисанитарию, неприятные запахи и шум», - сказала Иванова.

В сюжете отмечалось, что помещения в жилом многоквартирном доме были незаконно проданы частному владельцу, а затем переоборудованы под хостел.

По словам Ивановой, столичные следователи будут проверять данную информацию. Начались необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По их результатам примут процессуальное решение.