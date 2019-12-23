РИАМО - 23 дек. Следственный комитет организовал доследственную проверку информации из СМИ о мошенничестве со стороны одной из юридических фирм в отношении столичных пенсионеров, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«В эфире программы федерального канала вышел сюжет о том, что одна из юридических компаний, заманивая бесплатными консультациями и обещая решить любой вопрос, входит в доверие к пенсионерам. Впоследствии заключают с пожилыми людьми договоры и выставляют им счета на крупные суммы», - сказала Иванова.

По ее словам, в СК проверяют все изложенные в сюжете СМИ данные, проводят специальные проверочные мероприятия, которые позволят установить обстоятельства произошедшего.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.