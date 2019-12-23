РИАМО – 23 дек. Популярная российская певица Нюша и генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов назвали свою годовалую дочь очень необычным именем — Симба, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поклонники звезды не оценили странное имя для дочери. Некоторые даже пожалели ребенка, которому досталось такое имя», - отмечается в материале.

В Сети пользователи осудили такой выбор и задались вопросом, не затравят ли ребенка в школе за такое необычное имя.

«А что, мама Нюша, дочка Симба, осталось только родить Тумбу, Пумбу и Юмбу», - пошутил один из комментаторов.

Фанаты спрашивают, почему родители не подумали о девочке и ее будущем, когда выбирали ей имя.

Об имени ребенка стало известно из интервью журналу HELLO, для которого Нюша снялась вместе с ребенком. Певица также рассказала, как выйти из послеродовой депрессии и найти баланс между семьей и работой.