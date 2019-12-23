РИАМО - 23 дек. Малыш с именем древнерусского богатыря родился в подмосковном Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

«Родители не перестают приятно удивлять необычными именами, выбранными для своих малышей. Едва стихли разговоры о новорожденном малыше Король Лев, как на удаленном рабочем месте Наро-Фоминского управления ЗАГС зарегистрировано рождение Добрыни Никитича», – говорится в сообщении.

Добрыня – второй ребенок в семье супругов Рубель. Имя родители выбрали не случайно – в сочетании с отчеством оно созвучно с героем народного эпоса. Они уверены, что новорожденный Добрыня Никитич вырастет настоящим русским богатырем.

Добрыня Никитич – второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса. Историческим прототипом Добрыни Никитича считают воеводу Добрыню, дядю и воеводу князя Владимира.

Согласно былинам, Добрыня Никитич – сын рязанского воеводы Никиты. Богатырь умен, образован и отличается разнообразием дарований: он ловок, отлично стреляет, плавает, поет и играет на гуслях. Добрыня также обладает мужеством и огромной физической силой, при этом учтив, проявляет недюжинные дипломатические способности.