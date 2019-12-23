РИАМО - 23 дек. Совет Федерации рассмотрит обращение к правительству России, в котором содержится просьба о приостановке продажи никотиносодержащих изделий до внесения поправок в законодательство, сообщает РИА Новости.

«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», – сказал глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Он уточнил, что ранее в стране уже ввели запрет на реализацию снюсов и жевательного табака. Но рынок быстро сориентировался и уже предлагает новые продукты, в число которых входят никотиносодержащие конфеты.

По его словам, в основном такую продукцию покупают подростки. Популярность никотиновых конфет у несовершеннолетних больше, чем у взрослых в семь раз.

«Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков», – подчеркнул Рязанский.

Глава социального комитета Совфеда пояснил, что приостановить продажу данной продукции нужно до внесения изменений в находящийся в Госдуме закон о запрете снюсов или до внесения поправок во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.