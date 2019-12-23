РИАМО - 23 дек. В Подмосковье и Москве понедельник будет дождливым и самым теплым днем недели, а к концу недели температура немного понизится, 26 декабря ожидается гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в столице может быть обновлен температурный рекорд: пока он составляет 5,9 градуса и был установлен в 2015 году. Затем в течение текущей недели станет немного прохладнее: сначала средняя температура будет превышать норму на 12 градусов, в конце недели – на 6-7 градусов.

«Во вторник станет немного прохладнее, хотя ночь, по декабрьским меркам, будет очень теплой: 4-6 градусов в Москве, 2-7 градусов по области, прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Днем показания термометров задержатся на этих же отметках, небольшой дождь пройдет лишь местами», — говорится в сообщении.

Преимущественно без осадков будет 25 декабря. В течение суток в столице будет плюс 2-4 градуса, по области – 0 – плюс 5. 26 декабря ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. В Москве будет около 0 градусов, по Подмосковью – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Небольшие осадки ожидаются в Московском регионе 27 и 28 декабря. Ночью будет минус 2 – плюс 3 градуса, днем — 0 – плюс 5 градусов.

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