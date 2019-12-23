РИАМО - 23 дек. Автобусы «Мосгортранса» отвезут ребят на общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет 23-27 декабря, комфортабельный транспорт доставит детей к отелям, столичным достопримечательностям и Кремлевскому дворцу, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Мосгортранс» уже на протяжении двух десятков лет помогает детям из разных регионов побывать на главном новогоднем празднике страны. В этот раз украшенные автобусы и водители в костюмах Деда Мороза встретят более 5 тысяч юных зрителей», – сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Он добавил, что поездки на автобусах будут максимально комфортными и безопасными, так как их водители прошли специальную подготовку и дополнительный инструктаж.

Ребятам также еще раз прочтут правила поведения на дорогах, а после подарят светоотражающие брелоки.

Автобусы, которым предстоит перевезти детей, имеют спутниковую навигацию и видеонаблюдение. Там можно зарядить мобильный телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Также салон такого транспорта поддерживает климат-контроль.

Еще одной особенность туристических автобусов является система информирования водителя об опасном сближении с двигающимися рядом транспортными средствами.

Для гостей новогодних представлений «Мосгортранс» с 20 декабря организовал автобусный маршрут «Л» от станции метро «Спортивная» до Цирка братьев Запашных.

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