РИАМО - 23 дек. Количество ипотечных сделок в Подмосковье сократилось на 1,7% за 11 месяцев 2019 года, аналогичная ситуация наблюдалась и 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«С января по ноябрь 2019 года управлением Росреестра по Подмосковью внесено в ЕГРН 243 601 запись об ипотеке, что незначительно меньше аналогичного показателя прошлого года, когда в ЕГРН было внесено 247 862 записи об ипотеке», – говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 25 769 записей об ипотеке, что на 23,2% меньше, чем в октябре текущего года (33 547).

В то же время в ноябре-октябре прошлого года также наблюдался подобный спад регистрационных действий по договорам ипотечного кредитования – в ноябре 2018 года в ЕГРН внесено 21 417 записей об ипотеке, что на 18,3% меньше, чем в октябре 2018 года (26 199).

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