Не как у всех: что писать в итогах года в соцсетях

Кому это нужно
Конец года в лентах соцсетей традиционно превращается в серию постов с подведением итогов.
Тренд – делать выводы о своей жизни публично – задают блогеры и инфлюенсеры, которые рассказывают на большую аудиторию, чему они научились или от чего избавились за год. Остальные в итогах года пишут о смене работы, свадьбе или разводе, рождении ребенка или путешествиях.
Однако такие достижения есть не у всех, поэтому вопрос, что писать в итогах года, волнует многих пользователей.
По мнению фудблогера Романа Морозова, идея подведения итогов в соцсетях хороша для тех людей, которые реально работают над своим развитием.
«Сразу приходит на ум клуб анонимных алкоголиков или прочих зависимых, вот у кого реально могут быть итоги. Опять же у худеющих есть итоги, которые можно подвести. А вот у блогеров, которые весь год фотографировали платья или еду – какие итоги?», – отмечает он.
А вот по мнению секс-блогера Маши Дарманской, каждый в своих соцсетях может делать все, что хочет, в рамках закона, конечно. Сдерживаться ради того, чтобы «не раздражать друзей», «маму не расстраивать» и «начальника не бесить» – это не здорово, уверена она.
«Я против стимуляции хорошести. Возьмите и напишите уже все, что хотите, хотя бы в соцсетях! Пока не превратились в Уолтера из сериала «Во все тяжкие» или героя Майкла Дугласа из «С меня хватит», считает секс-блогер.
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«Вредные» советы и провалы года
По мнению психоаналитика Ирины Дрындиной, если вы не знаете, что писать, попробуйте вспомнить то, что у вас не получилось за год. Например, «10 самых страшных провалов в году» или «7 обещаний, которые я дала себе 1 января и не выполнила».
Не стоит подходить к итогам года в социальных сетях слишком серьезно, считает она.
Если ваш писательский потенциал позволяет, подведите итоги в виде вредных советов, например, «как набрать 7 кг за месяц», «как потерять парня своей мечты» или «как организовать самую скучную вечеринку», советует психоаналитик.
Как писать пост
Еще один тренд, которую стоит учесть при подведении итогов, это сдвиг в сторону видео и фото контента.
«Сделайте отчет в виде слайд-шоу с вашими самыми яркими моментами за год или представьте ваш год в цифрах: насколько изменился ваш вес, сколько вы прошли шагов, сколько книг прочитали, на сколько свиданий сходили, а если вы блогер, сколько постов написали», - советует Ирина.
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Когда публиковать
Оптимально делать это в 20-х числах декабря, когда запах мандаринов и украшенные улицы уже повысили градус настроения, но люди еще не ушли в финальный забег по магазинам в поисках подарков и нарядов.
Учтите, время постинга, магические фразы и танцы с бубном не спасут ваш пост, если в нем написано, сколько квартир вы продали за год или сколько пачек бумаги истратили. Никто не хочет об этом знать, отмечает контент-директор коммуникационного агентства Share Катя Ярцева.
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А может, не надо?
Если вы до сих пор не поняли, что писать в итогах года и чем похвастаться, то лучше ничего не писать.
«Никого вообще не волнует, сколько раз вы вышли на пробежку, сколько прочитали книг и выпили кофе. У всех были трудности. Все что-то пережили. Расслабьтесь, на вас никто не смотрит», - считает автор книги «Пиши и сокращай» Максим Ильяхов.
Никто не заметит отсутствие вашего поста об итогах года и, возможно, ваш аккаунт выделится на фоне десятков других.
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