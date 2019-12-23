Не как у всех: что писать в итогах года в соцсетях

Конец года в лентах соцсетей традиционно превращается в серию постов с подведением итогов.

Тренд – делать выводы о своей жизни публично – задают блогеры и инфлюенсеры, которые рассказывают на большую аудиторию, чему они научились или от чего избавились за год. Остальные в итогах года пишут о смене работы, свадьбе или разводе, рождении ребенка или путешествиях.

Однако такие достижения есть не у всех, поэтому вопрос, что писать в итогах года, волнует многих пользователей.

«Для этого есть множество причин – от примеров «успешного успеха» и моды на супермотивацию до желания побороть одиночество через сетевое общение, а также «сохранить лицо» перед сетевым сообществом», считает психолог Алена Август.

По мнению фудблогера Романа Морозова, идея подведения итогов в соцсетях хороша для тех людей, которые реально работают над своим развитием.

«Сразу приходит на ум клуб анонимных алкоголиков или прочих зависимых, вот у кого реально могут быть итоги. Опять же у худеющих есть итоги, которые можно подвести. А вот у блогеров, которые весь год фотографировали платья или еду – какие итоги?», – отмечает он.

А вот по мнению секс-блогера Маши Дарманской, каждый в своих соцсетях может делать все, что хочет, в рамках закона, конечно. Сдерживаться ради того, чтобы «не раздражать друзей», «маму не расстраивать» и «начальника не бесить» – это не здорово, уверена она.

«Я против стимуляции хорошести. Возьмите и напишите уже все, что хотите, хотя бы в соцсетях! Пока не превратились в Уолтера из сериала «Во все тяжкие» или героя Майкла Дугласа из «С меня хватит», считает секс-блогер.

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