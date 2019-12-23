РИАМО - 23 дек. В Московской области арестовали двоих москвичей, подозреваемых в убийстве частного ювелира из Одинцова, тело которого нашли на берегу реки Руза, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По ходатайству следователя <…> судом в отношении двух москвичей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Следователи предполагают, что 53-летний частный ювелир встретился со знакомыми в одном из столичных торговых центров 24 ноября. В ходе встречи между собравшимися произошел конфликт и тогда один из подозреваемых зарезал мужчину.

Затем подозреваемые скрыли следы преступления, положив фрагменты тела мужчины в сумки и вынесли их из торгового помещения. После этого они отвезли труп в Рузский округ, где бросили на берегу реки.