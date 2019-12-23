РИАМО - 23 дек. Утром в понедельник, по сравнению с началом декабря, в столицу из-за МКАД приехало на 120 тысяч машин больше, на текущей неделе прогнозируется сильная загруженность улиц города, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться. Сегодня утром был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД, на 120 тысяч авто по сравнению с началом декабря», - говорится в сообщении.

Основной пик загруженности на московских улицах придется именно на текущую неделю, 23-29 декабря.

Столичным водителям посоветовали не ездить по городу на личном транспорте, так как общественный перевезет пассажиров до нужного места гораздо быстрее.

Уже вечером в понедельник из-за сильных заторов в мегаполисе лучше сменить авто на метрополитен, МЦК, МЦД или наземный городской транспорт.

«Количество поездок внутри города выросло. Это связано с ростом покупательской и досуговой активности. Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу», - уточняется в материале.

В столице, кроме утренних и вечерних часов пик, загруженность дорог днем будет достигать шести-семи баллов, а вечером еще больше - до восьми-девяти баллов. Уменьшение транспортного потока прогнозируют с вечера 30 декабря. А 31 декабря на столичных дорогах будет в целом свободно, но могут отмечаться небольшие затруднения у крупных ТЦ и развлекательных заведений.