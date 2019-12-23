РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Сотрудники Росгвардии задержали в подмосковном Красногорске гражданина Армении, который три года находился в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» сработал в крупном гипермаркете Красногорска, который охраняется вневедомственной охраной Росгвардии. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Уже в дверях магазина росгвардейцы остановили мужчину, который пытался вынести продукты питания.

«Как выяснилось позже, задержанный был ранее судим и с мая 2017 года находился в федеральном розыске за Республикой Армения, как госдолжник. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции. Проводится проверка», - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанного передадут инициатору розыска.