РИАМО – 23 дек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков огласил дату традиционного послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ, пишет Газета.ru.

«Мы официально сообщаем, что Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному Собранию 15 января 2020», – сказал Песков.

По его словам, предметная работа над содержанием послания в данный момент только начинается.

Путин ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации. На оглашении послания присутствуют депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные лица.

В 2018 году президент обращался с посланием к ФС РФ в марте, а в 2019 году – в феврале.