РИАМО - 23 дек. Перед тем, как нанять аниматоров (в ролях Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей) для детей на новогодних праздниках, нужно изучить рынок услуг, почитать комментарии и посмотреть видео с выступлений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Профессиональный аниматор обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Хороший аниматор должен быть актером, который, надевая костюм, вживается в роль (Деда Мороза, Снегурочки, феи, волшебницы) и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей», — говорится в сообщении.

Родителям рекомендуют изучить рынок услуг: спросить советов у друзей и знакомых, которые нанимали аниматоров, почитать отзывы в интернете, посмотреть видео с мероприятий, изучить цены и предлагаемые программы.

Важно заключить договор на оказание услуг в письменной форме, договор должен быть в двух экземплярах. Перед заключением нужно внимательно прочесть условия, изучить предмет, сроки исполнения и указанную стоимость услуг.

Рекомендуется заключать договор заранее, в идеале – за несколько недель до запланированной даты. Нужно обращаться только в проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя агентства. Не стоит торопиться подписывать договор и вносить предоплату до согласования всех пунктов программы.

Если исполнитель не сможет выполнить условия договора по вине заказчика, то последний должен оплатить полностью услугу. Если исполнитель нарушит условия договора, нужно обратиться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора для защиты прав.

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