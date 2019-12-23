РИАМО - 23 дек. Московский метрополитен на публичном представлении закупок показал новый проект, в рамках которого жителей столицы будут оповещать о крупных плановых изменениях в режиме работы с помощью СМС, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На финальном в этом году публичном представлении закупок состоялась процедура, благодаря которой пассажиры смогут получать информацию о крупных плановых изменениях в режиме работы столичного метрополитена», - сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что победитель закупки обязан будет предоставлять доступ к коммуникационной платформе для того, чтобы информировать работников и пассажиров московского метро с помощью СМС.

Проект будет реализован в 2020 году. Начальная стоимость закупки составила 186,8 миллиона рублей.

По словам Дегтева, в этом году Московский метрополитен стал одним из самых активных участников серии подобных мероприятий. Департамент Москвы по конкурентной политике выступил организатором открытой встречи.