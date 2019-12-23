РИАМО - 23 дек. В 2019 году в Подмосковье на 56% выросло количество выявленных нарушений природоохранного законодательства, в текущем году активизировалась работа по мониторингу состояния рек и ликвидации нарушений в сфере водоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Эта цифра свидетельствует о том, что эффективность нашей работы последовательно растет. Соответственно, увеличилась сумма штрафных санкций для нарушителей, она превысила 137 миллионов рублей. Однако рост штрафов для нас не является самоцелью. Министерство наращивает, прежде всего, профилактическую работу», - отметил замминистра экологии и природопользования Подмосковья Вадим Воронцов.

Так, с начала 2019 года было пресечено создание 62 несанкционированных свалок. Инспекторы эконадзора проконтролировали устранение нарушений.

«В качестве примера можно привести ликвидацию крупных незаконных свалок в селе Битягово в Домодедове, в водоохранной зоне реки Пехорки в Люберцах, в деревне Челобитьево в Мытищах, в Больших Вяземах в Одинцове и других», - добавил Воронцов.

По его словам, в регионе в текущем году также провели 20 рейдов по рекам, по итогам которых ликвидированы 15 незаконных водовыпусков.