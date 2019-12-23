РИАМО - 23 дек. Поезда на Курском, Рижском направлениях Московской железной дороги и втором Московском центральном диаметре снова курсируют по графику после сбоя из-за повреждения контактной сети, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

В понедельник утром поезд повредил контактную сеть. Из-за этого были сбои в движении составов. Бригады энергетиков РЖД возобновили подачу электроснабжения, а диспетчеры стабилизировали движение поездов, восстановили интервал и приняли все меры для скорейшего введения движения в график.

«Московская железная дорога восстановила график движения поездов на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 «Курско-Рижский», нарушенный ранее из-за пригородного поезда, повредившего контактную сеть», – говорится в сообщении.

Жизнь в электричках Подмосковья. Интерактивная карта>>