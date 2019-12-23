РИАМО - 23 дек. Российский атлет Даниил Медведев повторно занял пятое место в списке ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает Газета.ru.

На первом месте рейтинга расположился испанец Рафаэль Надаль, который имеет почти 10 тысяч очков. На втором находится представитель Сербии Новак Джокович – у него чуть более 9 тысяч очков. В тройку также вошел швейцарский атлет Роджер Федерер, имеющий более 6,5 тысячи очков.

«Австриец Доминик Тим на четвертом месте в списке, у него примерно 5,8 тысячи очков. А пятой ракеткой мира стал россиянин Даниил Медведев, у которого 5,7 тысячи очков», – говорится в сообщении.

Кроме того, два российских спортсмена вошли в топ-20 лучших теннисистов: Карен Хачанов занял 17-е место, а Андрей Рублев – 23-е. Евгений Донской оказался на 112-м месте, а Алексей Ватутин попал на 213-ю строчку мирового рейтинга.