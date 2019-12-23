РИАМО - 23 дек. Борьбу с нелегальными торговцами на платформах, в помещениях остановочных пунктов, а также в поездах усилили на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», говорится в сообщении пресс-службы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По просьбам пассажиров была усилена борьба с незаконной торговлей в поездах и на станциях. Жалобы и обращения пассажиров передаются сотрудникам управления на транспорте МВД России по ЦФО. Они выезжают на конкретные станции и маршруты, выявляют места незаконной торговли, фиксируют нарушения на месте», – говорится в сообщении.

Незаконные торговцы чаще всего предлагают продукты питания, фрукты и овощи, канцелярские принадлежности, книги, предметы бытовой химии.

Покупая данную продукцию, пассажиры подвергают себя риску возникновения острых кишечных инфекций, пищевых и иных видов отравлений, так как условия производства, хранения, срока годности продукции неизвестны. Кроме того, неизвестно состояние здоровья самих продавцов.

Сотрудники транспортной полиции привлекают нелегальных торговцев к административной ответственности. Всего со дня запуска диаметров оштрафовали свыше 50 граждан на суммы от 500 до 2 тысяч рублей.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре. Проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут.

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