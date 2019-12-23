РИАМО - 23 дек. В Центральном парке Богородского округа Подмосковья открылся первый в регионе детский сноуборд-парк, оформленный в фирменном стиле проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Сноуборд-парк открылся 21 декабря. За первый день работы более 80 детей от 3 до 6 лет смогли в первый раз встать на сноуборд. С каждым ребенком индивидуально работает инструктор, который после обязательной разминки проводит занятие на развитие координации и равновесия со сноубордом по площадке парка.

«Детский сноуборд-парк — это первое знакомство малышей от 3 до 6 лет с миром досок. Он приучает ребенка к спорту, развивает координацию, отвлекает от компьютера. Малышам становится интересно проводить время на свежем воздухе», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Занятия проходят на специальном детском оборудовании, разработанном специально для малышей с использованием инновационных технологий Learn-To-Ride, благодаря которым учиться кататься стало безопаснее, так как минимизируется возможность падения, а у инструктора есть возможность контролировать все движения ученика.

В Подмосковье реализуется программа «Зима в Подмосковье». Она призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.

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