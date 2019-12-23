РИАМО - 23 дек. С января по ноябрь 2019 года рост промышленного производства в Подмосковье, по отношению к аналогичному периоду 2018 года, составил 112,6%, производство обрабатывающих отраслей выросло на 12,9%, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольшие темпы роста были зафиксированы в таких сферах, как производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (рост в 2,1 раза); компьютеров, электронных и оптических приборов (рост в 1,7 раза); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 32,7%); кожи и изделий из кожи (рост на 32,2%); химических веществ и химических продуктов (рост на 28,9%). Оборот розничной торговли составил 2,3 триллиона рублей, что на 4,6% больше, чем в январе-ноябре 2018 года.

«Для Московской области характерна диверсифицированная структура экономики. В структуре ВРП <…> ключевую роль играют оптовая и розничная торговля (более четверти вклада в ВРП); обрабатывающие производства (21% ВРП) и операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги (18%). В сумме эти три отрасли обеспечивают две трети вклада в ВРП Подмосковья и дают почти 60% налоговых доходов в бюджет области», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Объем привлеченных в экономику Подмосковья инвестиций за девять месяцев составил 659 миллиардов рублей, темп прироста — 13,1%. По итогам 2019 года объем инвестиций ожидается около 1 триллиона рублей (111,8%).

«В нашем регионе делается очень много для того, чтобы инвесторам было удобно и выгодно начинать и развивать свой бизнес у нас. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки бизнеса. Налоговыми льготами могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, а также организации, вкладывающие средства в модернизацию или новое строительство», - отметила Мухтиярова.

Она уточнила, что льготные условия налогообложения распространяются на специальные инвестиционные контракты и региональные инвестиционные проекты. В 2019 году для ряда видов экономической деятельности начал действовать инвестиционный налоговый вычет, который позволяет снизить налог на прибыль до 10% на сумму, соразмерную вложениям в основные фонды.

«Мы содействуем работе инвесторов крупного и малого бизнеса, которые выстраивают с областью долгосрочные отношения, развивают проекты, рассчитанные на комплексное развитие территорий, создание для граждан нового качества жизни и бизнеса», — подчеркнула Мухтиярова.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-октябрь 2019 года в экономике Подмосковья выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 6,8% и достигла 54002,9 рубля.

«Ежегодно в Московской области создается порядка 60 тысяч рабочих мест. Растущая экономика позволяет нам вкладывать в развитие социальной инфраструктуры. Нам важно не просто полностью обеспечить население социальными услугами, но и предоставить качественные услуги», — рассказала Мухтиярова.

Она напомнила, что Подмосковье находится на втором месте в РФ по конкурентоспособности выпускников. Это, в свою очередь, обеспечивает высококвалифицированные кадры для потребностей растущей экономики области.