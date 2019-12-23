РИАМО – 23 дек. В понедельник в Москве эвакуировали 15 районных судов, в них поступили сообщения о минировании, также проверяются вокзалы, сообщает ТАСС.

«Эвакуированы Чертановский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Пресненский, Головинский, Коптевский, Люблинский, Тимирязевский, Черемушкинский, Измайловский, Бабушкинский, Преображенский, Гагаринский и Троицкий районные суды», - говорится в сообщении.

Здания судов тщательным образом проверяют правоохранители.

Сообщения о минировании поступили и на вокзалы. Проверки проводятся в зданиях и на прилегающих территориях Курского, Ярославского, Казанского, Ленинградского и Киевского железнодорожных вокзалов.

На данный момент вокзалы работают в штатном режиме. Пассажиров и сотрудников не эвакуировали.

Новая волна сообщений о минировании зданий в столице началась 28 ноября. За это время было эвакуировано свыше 700 тысяч человек.