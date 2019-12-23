РИАМО - 23 дек. Старый железнодорожный переезд на пересечении Никольской улицы с улицей Октября в Реутове закрыли в понедельник в связи с открытием движения по современному путепроводу, сообщил в понедельник глава муниципалитета Станислав Каторов.

«ОАО «РЖД» откликнулось на нашу просьбу и с 23 декабря закрыло движение по старому железнодорожному переезду на пересечении Никольской улицы с улицей Октября. Необходимости в нем больше нет, так как водители могут ездить по новому путепроводу, который губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в октябре 2019 года», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, построенная по проекту «Свободный переезд» развязка развела потоки автомобильного и железнодорожного транспорта, улучшила дорожную обстановку, избавив водителей от пробок, образующихся у переезда.

Дорога соединила промышленную и жилую части города и связала трассу М7 «Волга» и Носовихинское шоссе. Путепровод с двумя полосами в каждую сторону может пропускать около 30 тысяч автомобилей в сутки.