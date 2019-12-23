РИАМО - 23 дек. Серию образовательных мероприятий, прошедших в Красногорске, Дубне, Реутове, Жуковском и Королеве, завершил итоговый форум «ЯПредприниматель!», организованный на базе инженерно-технического лицея в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На форуме собрались 800 старшеклассников, в том числе участники и призеры прошедших мероприятий.

«Многие начинающие предприниматели не всегда могут справиться с трудностями, которые возникают уже на начальной стадии запуска своего бизнеса. Задача форумов «ЯПредприниматель!» - подготовить наиболее инициативную молодежь к этим трудностям, показать им пути и возможности для их преодоления», - сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

В рамках финального форума для участников провели практические занятия по созданию собственного дела, личностному росту и продвижению в социальных сетях. Они пользовались повышенным интересом.

Кроме того, в ходе форума наградили победителей Всемирной олимпиады роботов World robot olympiad, которыми стали ребята из Раменского — Лев Козлов и Дмитрий Шаткин под руководством тренеров Надежды Барановой и Максима Шепелева. Участники и победители олимпиады получили ценные призы от компаний ООО «Татрис» и ООО «Интеллектуальные решения».

«На прошедших форумах мы познакомили ребят с основополагающими бизнес-инструментами и предложили на практике найти перспективное направление для развития бизнеса, сформировать собственную маркетинговую стратегию, осуществить бизнес-планирование. Эти навыки позволят им в будущем начать свое собственное дело», - добавил Хромов.