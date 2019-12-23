РИАМО - 23 дек. Для россиян Роскачество разработало рекомендации по выбору и покупке сладких новогодних подарков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При покупке сладких новогодних подарков лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большинстве случаев в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в коробку или пакет попадут сладости, произведенные примерно в одно время. Срок хранения у них будет почти одинаковый», – говорится в сообщении.

Россиянам посоветовали собрать подарок самим, тогда можно не сомневаться в качестве его компонентов.

Эксперты Роскачества рекомендовали приобретать сладкие наборы, в состав которых входит как можно меньше консервантов, гомогенизированных жиров и масел. А также напомнили, что арахис является сильным аллергеном, при покупке сладких подарков для детей необходимо избегать его наличия в конфетах и шоколаде.

«Помимо этого, карамель не советуют также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5% этанола», – поясняется в материале.

Предпочтение в сладких наборах следует отдавать шоколадным конфетам – именно в них есть калий, кальций, магний, фосфор и другие нужные добавки и витамины.