РИАМО - 23 дек. В городском округе Павловский Посад устанавливаются обстоятельства смерти супругов, которые отравились угарным газом в своей квартире, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Тело 62-летнего хозяина квартиры и его 67-летней супруги нашли в одной из квартир 21 декабря. В помещении кухни находился водонагревательный котел, в верхней части которого отсутствовала гофра-труба для отвода продуктов горения газа. При этом окна в квартире были плотно закрыты, а одно из окон заклеено целлофановой пленкой.

«По предварительным данным, смерть супругов наступила в результате отравления угарным газом. Назначены судебно-медицинские экспертизы, в обслуживающие организации направлены запросы о предоставлении технической документации», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.