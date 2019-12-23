РИАМО - 23 дек. В Москве на улице Мосфильмовская ввели в эксплуатацию девятиэтажное здание для инспекции Федеральной налоговой службы России, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В новостройку переедут сотрудники налоговой инспекции – отделений ИФНС России №29 и №36», - говорится в сообщении.

Здание построили на средства бюджета по адресу: улица Мосфильмовская, дом 82А, по Адресной инвестиционной программе столицы.

Девятиэтажный объект имеет площадь 11,6 тысячи квадратных метров, включая цокольный этаж. В здании расположены кабинеты для руководителей и работников, конференц-зал, операционный зал, столовая и обеденный зал, помещение временного хранения документов, медпункт, копировальная, комната охраны и другие. Также были установлены лифты.

Благоустроили прилегающую территорию. Там создали пешеходные дорожки со скамейками и урнами, построили парковку на 32 машины.

Новое здание позволит сотрудникам и посетителям налоговой инспекции пребывать в комфортных условиях.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства на социальных объектах. К проверкам административного здания в Раменках привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.