РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 дек. Школа в Красногорске стала одной из крупнейших в регионе из построенных в 2019 году за средства инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Всего в текущем году в Подмосковье возвели 9 общеобразовательных школ, построенных компаниями в рамках жилых кварталов за собственные средства. Совокупная мощность школ составляет более 5 тысяч мест.

«В министерстве жилищной политики Московской области составили подборку из самых больших школ. Критерий – количество созданных учебных мест. Самая большая школа на 1 375 мест была построена в Ленинском городском округе. Школы на 1 100 мест построены в Люберцах и Красногорске», – говорится в сообщении.

Кроме того, образовательные учреждения на 792 места построили в Балашихе и на 550 мест – в Долгопрудном.

«Все школы были переданы застройщиками в муниципальную собственность в рамках реализации обязательств по заключенным инвестиционным контрактам», – сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.