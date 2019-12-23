За восемь дней до Нового года синоптики обещают до плюс восьми градусов тепла в Москве. Многие жители региона уже истосковались по снегу: в соцсетях ежедневно появляются новые посты с хештегами #снеганет, #хочунормальнуюзиму, #гдеснег, #зимынебудет. Как справляются с тоской по снегу нестандартно мыслящие москвичи и жители Подмосковья, смотрите в подборке РИАМО.

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Если о-о-очень хочется слепить снеговика, а снега все нет – не беда. Креативные жители столицы и области используют другие подручные средства. Самый простой способ – скатать зимнего персонажа из бумаги.

Еще одна не требующая особенных затрат идея – экзотический снеговик из мандаринов.

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Один из самых оригинальных подходов – капустовик.

Снеговик-грязевик – тоже вариант.

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Многие вспоминают старые мемы.

Кое-кто фотографируется в парке с опилками вместо снежинок.

Заядлые дачники находят плюсы в отсутствии мороза – можно заранее собрать ветки и листву, чтобы весной тратить меньше времени на уборку участка.

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Велосипедисты продолжают сезон катания.

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В суровых условиях глобального потепления даже Деду Морозу из подмосковного Пушкина приходится пересматривать гардероб и осваивать новые виды транспорта.

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Но снега перед Новым годом все-таки ох как хочется!