За восемь дней до Нового года синоптики обещают до плюс восьми градусов тепла в Москве. Многие жители региона уже истосковались по снегу: в соцсетях ежедневно появляются новые посты с хештегами #снеганет, #хочунормальнуюзиму, #гдеснег, #зимынебудет. Как справляются с тоской по снегу нестандартно мыслящие москвичи и жители Подмосковья, смотрите в подборке РИАМО.
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Если о-о-очень хочется слепить снеговика, а снега все нет – не беда. Креативные жители столицы и области используют другие подручные средства. Самый простой способ – скатать зимнего персонажа из бумаги.
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Но снега перед Новым годом все-таки ох как хочется!
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