РИАМО - 23 дек. На участке Коммунарской линии подземки от станции «Университет Дружбы Народов» до станции «Улица Генерала Тюленева» стартовала проходка второго тоннеля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На Коммунарской линии мосметро началось строительство второго тоннеля — от «Университета Дружбы Народов» до «Улицы Генерала Тюленева». Трасса пройдет под малозастроенной территорией Конькова и Теплого Стана», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что данная ветка будет одной из самых длинных линий столичной подземки. Ее протяженность составит порядка 38 километров. На линии будут расположены 16 станций.

По словам мэра, данная ветка поможет разгрузить юг и юго-запад мегаполиса, районы новой Москвы.

Также на прошедших выходных начали высаживать деревья-крупномеры в рамках работ по компенсационному озеленению при строительстве Коммунарской линии. На этой неделе в рамках работ будут высажены 45 деревьев. А всего будут осажены порядка 1 тысячи деревьев.