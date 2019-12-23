РИАМО – 23 дек. Советский и российский актер Андрей Ургант стал ведущим на шоу «Главный Ургант», сообщает Федеральное агентство новостей.

Это совместный проект Урганта и Федерального агентства новостей, на который будут приглашаться незаурядные гости.

«Каждую неделю мы будем обсуждать самые острые общественно-политические темы и искать в них не только ключевые идеи, но и забавные детали», - говорится в сообщении.

Первым гостем новой информационно-развлекательной программы стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рассказал о том, какой вопрос бы задал президенту России Владимиру Путину, будь он журналистом, а также отметил, какой хотел бы услышать ответ.