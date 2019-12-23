РИАМО - 23 дек. Ограничения для движения транспорта на центральных улицах столицы начнут вводить с 25 декабря, водителям рекомендуют ознакомиться с изменениями заранее, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательнее во время поездок в центральную часть города: уже 25 декабря начнут вводить ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», - говорится в сообщении.

Также несколько улиц сделают пешеходными в предстоящие выходные. С 28 декабря 2019 года до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут участки улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд.

Полностью перекроют для движения транспорта Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.

Водителям рекомендовали заранее ознакомиться с данными ограничениями, чтобы правильно построить маршрут поездки.

Подробная информация по перекрытиям и ограничениям также опубликована на дорожных табло, на сайте . Кроме того, данные сообщения доводят до водителей с помощью листовок и навигационных систем.

На этой неделе прогнозируется рост загруженности автодорог столицы, водителям посоветовали пересесть с личных машин на общественный транспорт. Ожидается, что загрузка улиц днем составит шесть-семь баллов, а в часы пик вечером - восемь-девять баллов.

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