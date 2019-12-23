РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Каток на Ярмарочной площади в Красногорске торжественно откроют 25 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета городского округа.

«25 декабря состоится торжественное открытие катка на Ярмарочной площади. Начало в 17:30», – говорится в сообщении.

Уже 26 декабря в 15:00 на катке пройдет мастер-класс от академии хоккея имени Владимира Петрова. 27 декабря в 19:00 на катке можно будет принять участие в веселых стартах «Спорт в каждый двор», а 28 и 29 декабря здесь с 12:00 пройдут матчи Кубка главы городского округа Красногорск по хоккею с шайбой.

«За подробной информацией по поводу участия в матчах Кубка главы по хоккею можно обращаться по телефону: 8(926)967-50-57 – Андрей Веревкин», – добавляется в сообщении.

Покататься на катке и принять участие в мероприятиях можно бесплатно.

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