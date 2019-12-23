РИАМО - 23 дек. В ночь на 24 декабря в столице температура может подняться до плюс 7 градусов, это станет самым высоким значением ночной температуры с начала декабря, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Москве сохраняется аномально теплая погода – с начала месяца не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. Однако по ночам температура была около 0 градусов. Только в ночь на 19 декабря температура составила плюс 4,5 градуса.

«По прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки температура воздуха в течение суток не изменится и составит как ночью, так и днем плюс 5-7 градусов», - говорится в сообщении.

Это будет самая теплая ночь с начала декабря.