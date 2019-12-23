РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 дек. В Подольске сотрудники полиции задержали местного жителя, который перевозил боеприпасы, возбуждено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник Подольского городского прокурора.

Житель Подольска, не имея специального законного разрешения на право приобретения и хранения боеприпасов, незаконно приобрел и хранил не менее 120 патронов калибра 7,62 на 39 миллиметров, его задержали сотрудники УМВД России по Подольску. Помимо патронов, в ходе осмотра автомобиля были изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом «Калашникова» и пистолетом «ТТ», по которым в настоящее время проводятся судебно-баллистические экспертизы.

«УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело в отношении жителя Подольска по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Подозреваемый в полном объеме признал свою причастность к преступлению. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенного преступления», – сказал помощник.

Обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо арест сроком до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев либо без такового.

Надзор за ходом расследования уголовного дела обеспечивает Подольская городская прокуратура.