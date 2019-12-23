РИАМО - 23 дек. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали выбирать елку, которая соответствует правилам пожарной безопасности, а материал, из которого сделана искусственная ель, должен быть огнеустойчивым, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Допускается обработка елки специальными составами, исключающими возгорание», - говорится в материале.

Информацию о требованиях пожарной безопасности искусственной ели можно прочесть на упаковке.

Также состав искусственной елки должен исключать вредные химические вещества. Важно, чтобы она была экологична, не имела ярко выраженного запаха химии.

Ранее стало известно, что жители России на Новый год планируют купить подарки своим детям в среднем за 1,6 тысячи рублей, что на 33% больше, чем в 2018 году, так как тогда эта сумма составляла 1,2 тысячи рублей. Однако здесь не учтены сладкие поощрения для ребят.

Более распространенными подарками будут роботы и квадрокоптеры, а также игрушки в виде супергероев – для мальчиков. Для девочек популярными подарками станут куклы и герои из мультфильмов.

Кроме того, родители будут дарить уличные игрушки, оружие из фантастических фильмов, детские электроприборы и развивающие игры.