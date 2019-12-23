РИАМО - 23 дек. Пожилой тракторист уснул за рулем и нажал педаль газа, погрузчик задавил насмерть двух рабочих в новой Москве, подозреваемый уже дал признательные показания, сообщает РЕН ТВ.

В колодце на территории новой Москвы 22 декабря обнаружили тела двух рабочих дорожной службы - мужчины и женщины. Их отсутствие выявили на утренней пересменке. По подозрению в убийстве задержали 75-летнего мужчину.

«В ходе допроса мужчина объяснил, что уснул за рулем погрузчика и по неосторожности нажал на педаль газа, в результате чего случайно наехал на коллег. Испугавшись, он скинул их тела в ливневый колодец», - говорится в сообщении.