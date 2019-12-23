РИАМО – 23 дек. В подмосковном Ногинске задержали 31-летнего мужчину по подозрению в регулярном сексуальном насилии над своей 11-летней падчерицей, сообщает kp.ru.



Заявление на мужчину написала 33-летняя супруга мужчины, мать пострадавшего ребенка. По ее словам, посягательства продолжались с января по декабрь, она узнала о происходящем случайно и сразу же обратилась в правоохранительные органы.



«Дело в том, что девочка была настолько запугана своим отчимом, что не рассказала своей матери о случившемся. <...> Сейчас мужчина задержан, его допрашивают по данному инциденту», - говорится в сообщении.



По информации издания, мужчина ранее работал таксистом и не имеет судимостей.