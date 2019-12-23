РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Красногорский хоккейный клуб «Зоркий» встретится на домашнем льду с кировской «Родиной-2» 24 и 25 декабря, вход на матчи по хоккею с мячом бесплатный, сообщается в группе красногорского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии новогодних каникул команда мастеров ХК «Зоркий» завершает 2019 календарный год домашними матчами с кировской «Родиной-2». Матчи пройдут на льду стадиона «Зоркий» 24 и 25 декабря», - говорится в сообщении.

Начало обоих матчей в 19:00. Вход бесплатный.

В нынешнем сезоне красногорские хоккеисты провели серию из 10 игр без поражений.

«Впереди еще 18 встреч, победитель сезона 2019-2020 годов определится в марте. Болеем за наших и наслаждаемся моментом: наши парни возглавляют турнирную таблицу. Молодцы и только вперед!», - написала глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.