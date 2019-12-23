РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Офисы Многофункционального центра (МФЦ) в Люберцах не будут работать с 1 по 8 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Режим работы для посетителей офисов МФЦ утвержден согласно статьям 95 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

«В отделах МУ «Люберецкий МФЦ» установлен график работы в предпраздничные дни, а также во время новогодних каникул. С 1 января по 8 января 2020 года офисы МФЦ не работают», – говорится в сообщении.

В штатном режиме МУ «Люберецкий МФЦ» начнет работу с 9 января 2020 года.

«31 декабря 2019 года – предпраздничный день, время работы офисов уменьшится на один час и продлится с 8:00 до 19:00. В этот день возможна только выдача готовых результатов», – отмечается в сообщении.