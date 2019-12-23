РИАМО - 23 дек. «Яндекс.Еда» запустила опцию электронных чаевых для курьеров, в экспериментальном режиме чаевые в приложении уже доступны в Санкт-Петербурге, впоследствии эта функция появится во всех российских городах, где работает сервис, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Яндекс.Еды».

«На чай можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставлены. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно из нескольких фиксированных сумм. По результатам эксперимента в Санкт-Петербурге их могут скорректировать», - сказал собеседник агентства.

К запуску новой функции сервис выяснил, как часто россияне оставляют чаевые за доставку еды и посылок, и какие факторы на это влияют. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в Москве и других городах-миллионниках.

По данным опроса, чаевые курьерам с разной регулярностью оставляет половина россиян, 7,1% стараются делать это всегда. В Москве этот показатель гораздо выше — 70% дают на чай доставщикам хотя бы иногда, а 12% — в любом случае.

Главной причиной, по которой доставщик может остаться без чаевых, 40,1% опрошенных назвали отсутствие наличных денег. Доля тех, у кого в нужный момент под рукой просто не оказывается наличных, в Москве еще выше — 44%. 17,7% россиян и 20,5% москвичей не дают курьерам на чай, если недовольны их сервисом.

Главным фактором, влияющим на чаевые, россияне назвали скорость доставки. Оперативность и пунктуальность имеют большое значение для 60% опрошенных. Исключением стали пользователи из Петербурга, для них доброжелательность курьера важнее, чем скорость доставки. Шансы на чаевые также повышает вежливость курьера. А вот внешний вид и общительность доставщика на чаевые почти не влияют.

«Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе, с которым сотрудничают более 14 тысяч заведений в 33 городах. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 32 минуты.